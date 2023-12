Vinkenmaatschappij Steuren Ambacht Lendelede zet kampioenen in de bloemetjes

Ook bij de Lendeleedse vinkenmaatschappij, gehuisvest in Steuren Ambacht, was het hoog tijd om een feestje te vieren rond de kersverse kampioenen. Voor het kampioenenfeest werd uitgeweken naar zaal House of 27. De maatschappij telt nog 33 leden maar moest in het voorbije jaar afscheid nemen van twee bestuursleden: Maurice Deprez en Jean-Pierre Delchambre.

Woordvoerder Raf Vandewaetere wist te vertellen dat tijdens het voorbije seizoen 19 zettingen werden georganiseerd waarbij 702 vogels werden ingeschreven. Per zetting kwamen de organisatoren aan een gemiddelde van 37 vogels. Vijf zettingen kwamen in aanmerking voor het jaarlijks koning- en kampioenschap. Over deze vijf zettingen was Rafaël Vandewaetere met vogel Jos dit seizoen de primus en is hij zodoende koning van de maatschappij.

Eerste kampioen werd Mario Nolf met vogel Clovis. Willy Mistiaen werd tweede kampioen met vogel de Hollander. Urbain Accou moest zich met vogel Lotte tevreden stellen met de derde stek. Sylvia Delchambre kroonde zich tot vrouwelijke kampioenen met vogel Lana.

De titel van kleine gewestkampioen was voor Romain Callens met vogel Joke. Sinds vorig jaar telt Lendelede nog één vinkenmaatschappij. De maatschappij de lustige Zangers gevestigd in café de Lange Munte hield op te bestaan. Op de foto de beste vinkeniers van het voorbije seizoen omringd door het bestuur. (CLY/foto CLY)