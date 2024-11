Vinkenmaatschappij De Blauwe Koppen schenkt cheque aan WZC De Plataan in Izegem

Na honderd jaar stopt Vinkenmaatschappij De Blauwe Koppen haar activiteiten. “Het tekort aan opvolging en vrijwilligers laat ons geen keuze,” zegt voorzitter Jacques Vansteenkiste. Ze schenken nu een mooi bedrag aan WZC De Plataan.

Volgens het bondsreglement moet het resterende saldo van de rekening bij het stopzetten van de vereniging aan een goed doel worden geschonken. “Het bestuur besloot om 590 euro te schenken aan WZC De Plataan, dat jaarlijks een vinkenzetting organiseerde,” vertelt Vansteenkiste.

Grote Prijs Julia Vanhaverbeke

Talia Seys, woordvoerster van De Plataan, is verheugd: “Met deze gift organiseren we in mei 2025 opnieuw een vinkenzetting. Deze krijgt de naam ‘Grote Prijs Julia Vanhaverbeke’, ter ere van Julia, die op de dag van de zetting in 2024 overleed. Het was haar wens dat deze traditie blijft bestaan.”

De Grote Prijs Julia Vanhaverbeke vindt plaats op 10 mei 2025 en wordt georganiseerd door vinkengewest Izegem.