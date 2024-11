Vinkenmaatschappij Arm maar Eerlijk viert in Vonk

Ook bij de vinkenmaatschappij Arm maar Eerlijk Kachtem was men aan de jaarlijkse kampioenenviering toe. Voor het jaarlijkse kampioenenfeest was de vereniging uitgeweken naar de feestlocatie Vonk in Kachtem. De maatschappij van voorzitter Marcel Vermeersch telt nog veertig leden, wat gezien de grote terugval van de vinkensport nog vrij veel is. Alvorens aan de feestdis te beginnen, werden ook nog even de beste vinkeniers van het voorbije seizoen in de bloemen gezet. Zo werd Bea Casteleyn kampioen met vogel Snew. Filip Planckaert haalde de koningstitel binnen met vogel Cobra. Dirk Verfaillie werd tweede kampioen met vogel Bachus en Marcel Vermeersch sloot het rijtje van de kampioenen af met de trofee van kleine kampioen. Marcel Vermeersch mocht zich ook de succesrijkste kweker noemen van het voorbije seizoen. (CLY/foto CLY)