Vinkengewest Izegem viert kampioenen

In Zaal Sportief was het verzamelen geblazen voor de kampioenen van het vinkengewest Izegem van voorzitter Norbert Vandommele. Bij het gewest Izegem zijn nog twee vinkenmaatschappijen aangesloten namelijk de Jonge Vinkeniers en de Blauwkoppen. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het seizoen feestelijk afgesloten met de kampioenenviering. Na het feestmaal werden volgend succesrijke vinkeniers in een hulde betrokken: algemeen gewestkampioen was Geert Vanbecelaere met vogel Lars goed voor 2.746 liedjes. Marleen Grijspeerd werd met vogel Nero en 2.194 liedjes de vrouwelijke gewestkampioene. Tweede kampioen 74 procent was Luc Kesteloot en derde met 47 procent Andy Decorte met vogel Jefke. De kleine gewestkampioenen van de maatschappijen waren Luc Kesteloot voor de Jonge Vinkeniers en Alberic Verfaillie voor de Blauwkoppen. Geert Vanbecelaere werd kampioen van Izegem en Geert Vanbecelaere kroonde zich ook nog tot kampioen van de Mandel met vogel Lars. (CLY/foto CLY)