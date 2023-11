Vijf koppels uit Izegem lopen een marathon in…. Marathon en hebben door het stormweer een ‘marathonvlucht’ naar Griekenland achter de rug

Wat is DiDoZon?

DiDoZon is een loopclubje onder vrienden waarbij de belangrijkste filosofie is… “We koppelen graag het sportieve aan het aangename.” De naam DiDoZon staat voor de dagen waarop er gelopen wordt: dinsdag, donderdag en zondag. Peter Vanrobaeys: “Op dinsdag vertrekken we altijd op de voorkant van het stadion in Izegem om 19 uur voor een loopje van 10 km. Hoewel de tempo’s soms iets verschillend kunnen zijn, blijven we als groep altijd samen. Het tempo is zodanig aangepast dat we nog een gezellige babbel kunnen doen tijdens het lopen. Meestal zijn we op dinsdag met 10 tot 15 personen. Wie ons graag eens vergezelt is uiteraard van harte welkom.”

“Op donderdag lopen we van 19 tot 20 uur een intervaltraining op de looppiste in Izegem. Tijdens de snelle stukken kan iedereen zijn eigen limiet eens opzoeken, tijdens de recuperatiestukken hergroeperen we onze troepen. Op zondag hebben we geen vast uur, maar spreken we onder elkaar af wanneer we ons loopje doen. Tijdens de marathonvoorbereidingen stonden hier de lange duurlopen op het programma.”