Vier verdienstelijke Karel van Mander Ghesellen

De Koninklijke toneelvereniging de Karel van Mander Ghesellen vierde het platina jubileum. Tijdens deze feestzitting in kasteel Ter Borcht werden nog eens vier verdienstelijke leden in de bloemen gezet. Katrien Van Compernolle en Paul Buyse werken al 15 jaar achter de schermen van de toneelvereniging. Rita Tuytens en Chris Vergote staan al 50 jaar op de bühne en zijn nog actief in het bestuur.

Katrien mag gerust de grafische virtuoos bij de Karels genoemd worden. Het ontwerp en de lay-out van het jaarlijks programmaboekje blijft haar grootste dada. Ook het schilderen van het decor behoort tot haar werkdomein. Haar echtgenoot Paul Buyse heeft eenzelfde multifunctionele gedrevenheid. Paul zorgt steeds voor een uniek decor. Voor en achter de bühne is Paul ook met zijn fototoestel druk in de weer om alles voor het nageslacht vast te leggen. Chris Vergote debuteerde in november 1972 in ‘Het uur U’ als kersvers acteur aan de zijde van Lea Caenepeel, Raymonde Kesteloot, Anita Missant, Roos Everaert, Pierre Strosse, Yvan Van Parys, Luc Demeere en Jean-Marie Desseyn. In april 1973 debuteerde Rita Tuytens in het stuk ‘Alles voor de tuin’. In december 1974 komen Rita en Chris toneelmatig wat dichter bij elkaar. In ‘Ik ben getrouwd’ vormden ze immers een huwelijkspaar. Van het een kwam het ander en een jaar later trouwden ze, in het echt dit keer… Ondertussen staat de teller bij Chris op 38 toneelstukken en een tiental wagenspelen, evocaties en toneelwandelingen. Zijn rol als Lucien in ‘Sporen’ bezorgde hem een Gouden Meeuw. Vier keer nam Chris ook de regie bij de Karels waar.

Opendoekpin

Fernand Coremans van Opendoek: “Jullie hebben op een unieke manier bijgedragen aan het succes van de Karels. Wat jullie werk zo waardevol maakt, is dat het zonder enige verwachting van beloning of erkenning wordt gedaan.Laat dit voor iedereen een voorbeeld zijn van wat met betrokkenheid en samenwerking kan bereikt worden.” Fernand overhandigde vervolgens aan de vier leden het salontafelboek ‘Het bankje’ en Chris en Rita kregen de gouden Opendoekpin opgespeld als blijk van erkenning voor de inzet. (LB)