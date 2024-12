Vief Diksmuide viert kaartkampioenen

In Het Bourgondisch Schild in Diksmuide werden de kaartkampioenen van Vief gevierd. Albert Bulcke werd kampioen. Op de tweede plaats eindigde Robert Dewitte, voor André Cardinael die derde werd. André Segaert werd vierde. Yolande Viane eindigde als vijfde en werd meteen de eerste vrouw in het klassement. Op de foto herkennen we zittend: Albert Bulcke, Robert Dewitte, André Cardinael, André Segaert en Yolane Viane. Staand zien we het bestuur met Monique Verplancke, voorzitter Noël Vanhooren en Jeaninne Godelie. (foto ACK)