Veurnewandelclub wandelt het nieuwe jaar in in De Panne

De wandelaars van de Veurnewandelclub organiseerden in De Panne hun eerste wandeling van het nieuwe jaar. Niettegenstaande het koude winterweer daagde toch een 40tal wandelaars op voor een tocht van een 10 km door De Panne. De wandelclub stapt om de twee weken een wandeling van ongeveer 8 tot 10 km. Bij grotere wandelingen wordt de wandeling opgesplitst in een groot en kleiner traject.

“Eén bestuurslid loopt vooraan en een ander loopt achteraan om op die manier de groep bijeen te houden”, zegt voorzitter Jean-Pierre Vantielcke. “De wandeling is voor een breed publiek, dus ook kinderen kunnen meewandelen.” Op het einde van de wandeling wordt ook telkens gestopt voor een drankje. Tegen slechts 20 euro per jaar en per wandelaar kan je inschrijven bij de Veurnewandelclub.” (foto JTV)