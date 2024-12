Veteranen fusieclub TTC winnen laatste thuismatch

Ook na de fusie tussen TTC Eernegem en TTC Koekelare blijft het veteranenteam de thuiswedstrijden afwerken in De Klokkenput in Eernegem. Daar werd de laatste thuismatch tegen TTC Gullegem met een 7-3 overwinning afgesloten.

“TTC Eernegem werd in 1977 opgericht, en startte meteen in competitieverband. Onze thuisbasis was eerst de turnzaal van de gemeentelijke basisschool, vanaf 2014 verhuisden we naar het Eernegemse sportcentrum De Klokkenput aan de Bruggestraat, waar we ook nu nog steeds onze thuiswedstrijden afwerken”, schetst verantwoordelijke voor de veteraneninterclub Hans Verplancke (52) de historiek van de club.

“In 2015 speelde TTC Eernegem nog met zes ploegen in competitie, en in 2016 schreven we voor het eerst in met een veteranenploeg. Doordat jaarlijks spelers afvielen door studies, blessures of verhuis konden steeds minder ploegen ingeschreven worden, tot in 2021-2022 slechts één ploeg het seizoen kon afmaken. We zochten een oplossing om de overblijvende mensen toch nog speelgelegenheid te bieden, en dus leek een fusie met de tafeltennisclub van buurgemeente Koekelare de aangewezen optie.”

Meeste wedstrijden

De enige Eernegemse speler die er vanaf het begin bij was, en die ookdecennia lang voorzitter van TTC Eernegem was, is Joris Gadeyne. Hij is met ruime voorsprong de speler die het meeste wedstrijden voor TTC Eernegem speelde. Hij stapte mee in de nieuwe fusieclub en blijft ook nu de speler die het meest wedstrijden speelt op een seizoen.

De veteranen van TTC Koekelare, waarvan de vaste kern bestaat uit Hans Verplancke ,Omer Tylleman, Stefan Devidt, Danny Kimpe, Jochen Barzeele, Joris Gadeyne, Koen Feys, Jan Vandecavey en Bart Decaestecker, halen een meer dan behoorlijk niveau.

Halverwege het seizoen 2024-2025 staan zij op de tweede plaats in afdeling 1A.

De laatste wedstrijd van 2024 – een thuismatch tegen TTC Locomotief Gullegem – werd afgesloten met een 7-3 overwinning. (ED)