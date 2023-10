Vernieuwd Actief Wenduine ambitieus van start

Actief Wenduine koos zopas een nieuw bestuur. Yves Raguet (66) nam daarbij de fakkel over als voorzitter, en hij wil er geen gras over laten groeien. “Onze ambitie is om van Wenduine het jaar rond een levendige badplaats te maken.”

Raguet, zoals vandaag zo veel Wenduinenaars nen aangespoelde, is bij Actief Wenduine de vreemde eend in de bijt: hij stond meer dan veertig jaar voor de klas. “Ik heb inderdaad geen horecaverleden, en ook geen eigen handelszaak. Wat ik wel heb, is tijd: ik ben al even gepensioneerd”, glimlacht hij.

Zakdoek groot

Omdat Raguet bovendien al een tijdje meedraaide als vrijwilliger bij de handelsgebuurtekring, is hij goed op de hoogte van het reilen en zeilen in Wenduine. “Ik kwam hier al van jongs af graag op vakantie. Wenduine is amper een zakdoek groot, maar net daardoor leer je er zo makkelijk nieuwe mensen kennen. Er zitten trouwens ook wel meer aangespoelden in ons bestuur”, knipoogt hij.

Zoals Britt Van de Poel (46), die samen met haar partner Jurgen Café Central uitbaat in de Kerkstraat. “Voor wij hier de Central overnamen, kwamen we als toerist naar Wenduine. En als je ergens op vakantie gaat, is het natuurlijk fijn als daar ook nog wat te beleven valt. Dat misten we hier toch een beetje”, zegt ze.

Ook Britt is een nieuw gezicht in het bestuur. “We denken aan een ander soort activiteiten dan wat de mensen van Actief Wenduine gewoon waren – uiteraard wel rekening houdend met de eigenheid van ons badplaatsje”, klinkt het.

“Mensen verwáchten van een kustgemeente ook dat er iets te beleven valt, en dat is terecht natuurlijk”, beaamt de nieuwe voorzitter. “Evenementen zoals Retro Sur Mer en de Reuzenfeesten zijn een godsgeschenk, maar worden lokaal veel te weinig uitgespeeld. En Wenduine heeft ’s zomers ook een bloeiend strandgebeuren dat we graag nog meer bij onze werking zouden willen betrekken. Wenduine heeft sterk geleden onder de vele werken, die maar blijven aanslepen. Ook daarom heeft onze badplaats dringend een nieuwe injectie nodig”, klinkt het.

Ook intern ziet Raguet een aantal uitdagingen. “De communicatie kan beter. Onze leden kregen zopas allemaal een enquête in de brievenbus: wat verwachten ze van ons? Wat missen ze nog in Wenduine? Ik wil als voorzitter het signaal geven dat wij er zijn voor hén, en daarnaast is het dus onze ambitie om van Wenduine het jaar rond een levendige badplaats te maken. We willen mensen echt warm maken om hier hun weekend of vakantie door te brengen. Halloween komt er ondertussen weer aan, en we zijn ook al aan het brainstormen voor de eindejaarsperiode”, besluit Raguet. (WK)