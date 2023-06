Verenigingensite ‘Stavels plekje’ feestelijk geopend

Na grote renovatiewerken werden vorig weekend het vernieuwde schoolhuis en jeugdhuis in de IJzerstraat feestelijk geopend. De vele verenigingen die Stavele rijk is, zullen de gebouwen nu kunnen gebruiken als berg-, feest- en vergaderruimte.

Het was inwoner Herman Rombaut die tijdens de openingsreceptie de geschiedenis van beide gemeentelijke gebouwen schetste. “Beide panden dateren van 1874. Het jeugdhuis was vroeger gemeentehuis, maar omdat het daar nogal klein en krap was, verhuisde men in 1964 naar het aanpalende schoolhuis. Het voormalige gemeentehuis kwam leeg te staan en Stavelse jongeren kwamen op het idee om er een soort van jeugdhuis van te maken.

Gemeentesecretaris Roger Lanszweert gaf toestemming en jeugdhuis Sine Nomine was geboren. In de beginjaren mochten enkel jongens binnen en dan ook nog eens enkel maar op zondagvoormiddag na de mis. Gaandeweg waren ook meisjes welkom en bleef het jeugdhuis geopend tot 22 uur. In 1970 werd in het schoolhuis de laatste gemeenteraad gehouden. Stavele en Beveren fuseerden en men koos Beveren als nieuwe locatie voor het gemeentehuis. Louis en Marguerite Vandromme waren de laatste huurders van de woonst.”

Evolutie

Burgemeester Liefooghe schetste in zijn toespraak de evolutie van het project. “Een lang verhaal met nogal wat hindernissen”, noemde hij het waarmee hij verwijst naar de onverwacht hoge kostprijs van 426.000 euro en een verwaarloosbare subsidie van vierduizend euro. Maar het resultaat mag gezien worden en is voor een paar tientallen jaren goed. En net als Herman Rombaut citeerde Gerard Liefooghe de enorme bijdrage die Stavelenaar Pieter Matten aan dit project heeft geleverd. “De naam ‘Verenigingencentrum Pieter Matten’ zou hier niet misstaan”, grapte Herman Rombaut.

“Ons dorp telt elf actieve verenigingen en ze hebben allemaal mee geholpen aan de organisatie van dit openingsfeest”

“In november 2017 kwam er een lange brief aan op het gemeentehuis”, vertelde burgemeester Liefooghe. “Jeugdhuis Sine Nomine was aan een opfrissing toe. En dan de vraag van Pieter of we dat zagen zitten. Anderhalf jaar later ontvingen we opnieuw een brief. De huurder van het aanpalende voormalige schoolhuis was overleden en Pieter dacht gehoord te hebben dat de gemeente het pand zou verkopen. Hij vroeg in naam van de vele Stavelse verenigingen om dat niet te doen. Het verenigingsleven had plaatsgebrek en zou het gebouw goed kunnen gebruiken als berg- en vergaderruimte. Het schepencollege stemde in.”

Totaalrenovatie

Het werd uiteindelijk een totaalrenovatie: er waren dak-, timmer-, en ruwbouwwerken, pleisterwerken, elektriciteit, verwarming en vloeren werden vernieuwd en brandtrappen werden aangelegd. Er zit ook nogal wat domotica in de gerenoveerde panden, voornamelijk inzake verlichting. In het jeugdhuis kregen podium, discobar en de bar zelf een facelift en de zolderverdieping is nu een mooie loungeruimte met pooltafel. In het jeugdhuis sleet opnieuw Pieter Matten vele uren en dagen om al wat hij zelf kan ook te realiseren en zo dure werkuren voor de gemeente uit te sparen.

Elf verenigingen

“Het resultaat mag inderdaad gezien worden”, zegt Pieter Matten zelf. “Ons dorp telt elf actieve verenigingen en ze hebben allemaal mee geholpen aan de organisatie van dit openingsfeest. Het feestcomité, Landelijke Gilde, Ferm, Gezinsbond, het koor en de harmonie zullen gebruik maken van de vernieuwde site en ook de gemeentelijke basisschool krijgt exclusief een muzisch lokaal om er te knutselen. Ook de speelpleinwerking en ’t Dorpspunt zullen er desgewenst terecht kunnen. Okra, dansclub Latin Dance en de schuttersgilde blijven in de Moote. Het is de bedoeling dat het zaalcomité van de Moote voortaan de reservaties van beide locaties beheert. We zullen daartoe nog een gebruiksvriendelijk systeem uitwerken. Half juli plant de jeugd van Stavele in het jeugdhuis een instuif. Of ook particulieren het jeugdhuis zullen kunnen huren voor een fuif of verjaardagsfeest, moeten we nog bekijken.” (AB)