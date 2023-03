Verenigingen willen financiële steun bij ontlenen van herbruikbare bekers in Wingene

In februari organiseerde JONGCD&V Wingene – Zwevezele een rondvraag bij verenigingen over herbruikbare bekers. Uit het resultaat blijkt dat verenigingen graag een financiële gemeentelijke tussenkomst wensen en een gemeentelijk afhaalpunt.

Sinds 1 januari van dit jaar is het verplicht voor verenigingen om op evenementen gebruik te maken van herbruikbare bekers. Wie nog kan bewijzen dat 95 procent van de bekers ingezameld en gerecycleerd wordt, kan afwijken van de regel. Vanaf dit jaar mogen bovendien geen nieuwe wegwerpbekers meer verkocht worden. “Vanuit onze jongerenafdeling vinden we dat de gemeente de verenigingen moet kunnen ondersteunen”, weet JONGCD&V-lid Jarne Roose.

Financiële tussenkomst

Uit de digitale bevraging blijkt dat de meeste verenigingen vragende partij zijn voor de financiële tussenkomst van de gemeente bij het ontlenen van herbruikbare bekers. Eén op de vier aangeschreven verenigingen vulden de digitale enquête in. “Veel verenigingen kunnen terecht in gemeentelijke zalen waar veel glazen voorhanden zijn”, gaat Jarne verder. “Wanneer er echter evenementen georganiseerd worden waarvoor de herbruikbare bekers nodig zijn, vragen de verenigingen een tussenkomst van 50 procent op de eerste 1.200 bekers. Dat was één van de scenario’s die we hen voorlegden.”

Gemeentelijk afhaalpunt

Het is afvalverwerker MIROM die in de regio herbruikbare bekers aanbiedt, waarvan het afhaalpunt in Roeselare gevestigd is. “Ruim 80 procent van de bevraagden vindt dat de gemeente een eigen afhaalpunt moet hebben waar herbruikbare bekers opgehaald en teruggebracht kunnen worden”, vult jongerenvoorzitter Ruben Verkest nog aan. “Heen en weer rijden naar Roeselare betekent opnieuw een extra kost en tijdsverlies.”

De CD&V-jongeren trekken met de besluiten uit de bevraging naar het gemeentebestuur.