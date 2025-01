Vereniging Dito voor mensen met beperking bestaat een jaar: “We houden rekening met onze ledengroep”

Dito Middenkust, een vereniging voor mensen met een fysieke of mentale beperking en mensen die lijden aan een chronische ziekte, viert haar eerste verjaardag. Een groot feest mocht zeker niet ontbreken. Verschillende leden en enthousiaste vrijwilligers kwamen naar Seniorcity O’Sea en schoven aan tafel voor een gezellig kerstfeest.

Dito vzw, de voormalige Vlaamse Federatie voor Gehandicapten (VFG), werd meer dan 45 jaar geleden opgericht. De organisatie koos in 2021 voor een nieuwe naam, namelijk ‘Dito’. Dito heeft als doel om elke persoon, met of zonder beperking of chronische ziekte, de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan uitstappen en activiteiten. Maar Dito doet veel meer dan mensen een aangename namiddag bezorgen. De vzw biedt ook informatie en begeleiding voor mensen en mantelzorgers in het netwerk van de leden. Dito kan rekenen op de steun van zowel de Vlaamse overheid als Solidaris. “Dito Middenkust bestaat een jaar. Onze werking focust zich echt op mensen uit de regio. Ons doel is om mensen, al dan niet met een beperking of chronische ziekte, goesting te geven naar buiten te komen en deel te laten nemen aan de maatschappij”, zegt An Blauwblomme, educatief medewerker van Dito.

Naast de maandelijkse activiteit geeft Dito enkele dagen per maand ook extra infosessies over rechten, budgetten, hulpmiddelen en ondersteuningsmogelijkheden. Via groepssessies en individuele begeleiding helpt de organisatie je graag op weg bij vragen over zorg, mobiliteit en werk. Dito Middenkust organiseerde ter gelegenheid van haar eerste verjaardag een feest voor de leden en vrijwilligers. “2024 was het eerste opstartjaar voor Dito Middenkust. We hebben heel wat activiteiten uitgeprobeerd. Ondertussen zijn we met een positieve noot begonnen aan het nieuwe werkjaar. Deze wordt voornamelijk uitgebouwd in Oostende”, aldus An.

Vrijwilligers

Dito vzw telt zo’n 40 leden en draait bijna volledig op de inzet van een groep enthousiaste vrijwilligers. “We hebben een heel diverse ledengroep. Dit zijn mensen met of zonder een beperking. Iedereen is welkom bij ons. We focussen ons echt op de sterktes en de capaciteiten van de mensen”, duidt An. “Momenteel zijn er vijf vrijwilligers en medewerkers bij ons aan de slag. Zij komen met de ideeën voor de activiteiten. We hebben gemerkt dat het brede activiteitenaanbod erg in de smaak valt aan de Middenkust. Tijdens het kerstfeest zelf was het leuk om te horen dat onze leden echt genoten hebben van de uitstappen, workshops en creanamiddagen die de vrijwilligers georganiseerd hadden. Er was geen moment stil aan tafel (lacht).”

Voor slechts 12 euro per werkjaar kunnen mensen deelnemen aan de Dito-activiteiten. “Iedereen kan een activiteit gratis uitproberen. We hebben heel wat leden die lijden aan de ziekte van Parkinson of mensen die worstelen met een rugproblematiek. Tevens zijn er ook leden die in een rolstoel zitten. Een van onze eigen organisatoren is ook rolstoelgebonden. We houden steeds rekening met onze ledengroep en hebben heel wat activiteiten uitgeprobeerd afgelopen jaar.”

Toekomstplannen

Vooral het verbindend aspect van Dito is volgens Blauwblomme heel belangrijk. “Voor sommige mensen is de drempel om deel te nemen aan de activiteiten heel groot. In het verleden werden ze wel eens vreemd aangekeken omdat ze bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben of in een rolstoel zitten. Dat is helemaal niet zo in Dito. Hier aanvaarden we elkaar hoe we zijn. Er wordt ook goed voor elkaar gezorgd tijdens de activiteiten”, zegt An.

“Naar de toekomst toe willen we onze werking nog uitbreiden en mensen blijven bereiken. We zijn ondertussen ook erkend als organisatie door Stad Oostende. We betrachten dat andere voorzieningen en hulpverleners ons leren kennen”, vertelt An. “Voorlopig zitten we in Seniorcity O’Sea, maar we zijn de mogelijkheden aan het bekijken om onze activiteiten te laten plaatsvinden in de Oostendse ontmoetingscentra. Zo kunnen we nog meer mensen bereiken en blijft Dito toegankelijk voor iedereen.” (Zana Bulteel)

Meer info: www.ditovzw.be.