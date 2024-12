Verenigde Liefhebbers vieren de kampioenen tijdens gezellig feestje

Bij de enige Lendeleedse vinkenmaatschappij De Verenigde Liefhebbers was er reden om een gezellig feestje te bouwen met de leden van de maatschappij. Er werd hiervoor verzameld in de feestlocatie op het marktplein waar er niet alleen gezellig getafeld werd, maar waar ook de kampioenen van het afgelopen seizoen werden gehuldigd. Er werden door de maatschappij 22 zettingen georganiseerd waarbij 750 vogels werden ingeschreven wat neer kwam op een gemiddeld van ongeveer 34 vogels per zetting met als uitschieter de grote prijs Frans De Bruyne die 65 vogels aan de start kreeg. Er waren vijf wedstrijden die in aanmerking kwamen voor het kampioenschap. De koningstitel ging net zoals vorig seizoen naar Raf Vandewaetere met vogel Jos. Romein Callens werd eerste kampioen met vogel Petrol. Francky Lecluyse nestelde zich op de tweede plaats gevolgd door Monique Dumortier die derde werd. Osiane Balcaen werd gevierd als vrouwelijke kampioene met vogel Joske. Ten slotte was er nog een attentie voor de leden die deelnamen aan alle zettingen van het kampioenschap. Het waren Ignace Vandewaetere, Carine Serleth, Urbain Accou, Bernard Vantorre, Clarisse Verkerke en Lydia Baekelandt. Het kampioenenfeest werd afgesloten met een leuke tombola.. (CLY-foto CLY)