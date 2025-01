Verdienstelijke leden gehuldigd tijdens nieuwjaarsfeest Samana

Onlangs werd het nieuwjaarsfeest van Samana Groot-Houthulst gevierd in het Heuvelhuis in Klerken. Alle kernen van Houthulst kwamen samen en tijdens de nieuwjaarsviering werden de verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. De voorzitters van de verschillende kernen zijn: voor Jonkershove Christel Bryon, voor Houthulst Jonny Schoolaert, voor Klerken Marc Cremmery, voor Merkem Dorette Ghomme en Katrien Pille. Werden in de bloemetjes gezet als nieuw lid: Eric Coopman van Jonkershove, Fabienne Muylle van Houthulst, Ann Leys van Merkem, Leen Wouters, Norbert Decin en Romain Vandoorne. Gehuldigd voor 5 jaar: Eric Beghein uit Klerken, voor 10 jaar Rita Goemaere, voor 20 jaar Thérèse Decoodt uit Merkem en voor 30 jaar Rita Vangraefschepe uit Merkem en Lieva Metsu uit Merkem. (foto ACK)