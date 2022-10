Verbroederingsvereniging Horizon in Wielsbeke zoekt nieuwe bestuursleden

Bijna alle bestuursleden van Horizon stoppen er op het einde van het jaar mee. Horizon is de vereniging die de verbroedering met de Noord-Franse gemeente Le Cateau-Cambrésis onderhoudt. “We moeten de verbroedering na corona opnieuw activeren”, zegt de bevoegde schepen Filiep De Vos (CD&V).

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog sloten heel wat Europese gemeenten een verbroedering met elkaar af. Wielsbeke en het Noord-Franse Le Cateau-Cambrésis besloten 40 jaar geleden ook te verbroederen. “Beide gemeenten hebben een textielverleden. Dat was de gemeenschappelijke deler en de reden voor de verbroedering”, weet De Vos.

Intussen zit er wat ruis op de verbroederingsrelatie tussen de gemeentes. In Le Cateau kreeg het verbroederingsproject een politiek kantje. “De voorzitster van Horizon Le Cateau sloot zich aan bij de oppositie. Het loopt daar dus wat moeilijk tussen de meerderheid en Horizon. Toen we er de laatste keer op bezoek waren, wist niemand in het gemeentehuis van onze komst. Dat zou natuurlijk niet mogen”, geeft de schepen aan.

Aan Belgische kant geven heel wat bestuursleden van Horizon er de brui aan. “Heel wat mensen zitten er al jaren in. Enkele besloten te stoppen en anderen volgden hen. Zo’n sneeuwbaleffect komt wel in meerdere verenigingen voor”, vertelt de schepen.

Samenwerken

Ria Devos is voorzitter sinds 2009 en stopt er ook mee. Ze houdt haar commentaar liever beperkt. “We stoppen om diverse redenen. Het is tijd voor vernieuwing”, zegt ze. Van de huidige bestuursploeg blijven drie mensen zich engageren. De Vos wil met hen in gesprek gaan om de verbroedering met Le Cateau wat meer te activeren. “We gaan ons licht eens opsteken bij andere gemeenten. Op het vlak van cultuur, sport en jeugd kunnen we zeker samenwerken. Waarom zouden de Chiro’s niet naar Le Cateau op kamp kunnen gaan? Er is daar een heel mooi verblijfsdomein.”

(NVR)