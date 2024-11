Vaandeldrager Bernard van NSB-Zwevegem ontvangt erediploma

Net zoals op veel andere plaatsen werd wapenstilstand ook in Zwevegem herdacht. In de vijf deelgemeenten werd telkens aan het oorlogsmonument een korte plechtigheid georganiseerd. Na afloop verzamelden alle NSB-afdelingen in een feestzaal waar, na het aanhoren van de volksliederen en vooraleer aan de feesttafel werd gegaan, nog een hulde werd gebracht aan Bernard Ovaere van NSB-Zwevegem. Hij mocht uit handen van Frans Goossens, het erediploma van vaandeldrager ontvangen omdat hij al meer dan 15 jaar vaandeldrager is bij de Zwevegemse NSB-afdeling. Bernard is zowat op alle herdenkingen met het vaandel aanwezig. (GJZ/foto GJZ)