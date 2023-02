Unizo IJzerbode reikt prijzen van eindejaarsactie uit

Bij Unizo IJzerbode in Abele werden de prijzen van de succesvolle eindejaarsactie uitgereikt in Au Nouveau St-Eloi in Abele.

De winnaars waren Luc Cornette, Sabine Pyck, Noëlla Gruwez, Raphaël Cappelaere, Charlotte Demaeght, Vonnick Neyrinck, Peter Vandamme, Geert Kesteloot, Michel Bourdon, Rudi Viaene, Els Dondeyne en ook Kargum Baris als winnaar van de puzzelwedstrijd in het aankondigingsboekje. We zien de aanwezige winnaars met hun naturaprijzen samen met de vertegenwoordigers van de deelnemende handelszaken. (PC/foto MD)