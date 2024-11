Uniek railsysteem zorgt voor extra boksfaciliteiten bij Kickboxing Wingene

Op dinsdag 26 november huldigt burgemeester Lieven Huys een uniek railsysteem met bokszakken in bij kickboksclub Wingene. “Vroeger konden wij hier geen bokszakken hangen, omdat die in de weg hingen van andere clubs zoals judo en karate”, vertelt voorzitter Bart De Meyer. Maar daar is nu een geniale mouw aan gepast. De club mag zich voortaan ook een hartveilige vereniging noemen.

Kickboxing Wingene is een indrukwekkend succesverhaal. Veertig jaar geleden startte Shihan Dominique Vandekerckhove in Wingene al met diverse budosporten zoals judo, aikido, full-contact, self-defence, kickboks en tai-jitsu. Maar het is pas begin de jaren 2000 dat de eerste club ‘Martial Arts Systems’ startte. In 2012 werd ‘Kick-West’ boven de doopvont gehouden en ‘Kickboxing Wingene’ ontstond uiteindelijk vorig jaar. “Vanaf dit jaar zijn we een volwaardige vzw en de vier trainers automatisch gedelegeerd bestuurder”, legt voorzitter Bart De Meyer uit. “We tellen inmiddels zo’n 160 leden en beoefenen verschillende stijlen: point fighting, light contact, kick light en bij de volwassenen full contact. Ik zelf en Axelle Deruddere leiden de jeugd, Ronny en Kenzo Vandenbrande de volwassenen en onze twee hulptrainers zijn Debbie Demeulemeester en Heleen Wong.”

Rails

Voorlopig moest Kickboxing Wingene het stellen zonder bokszakken. “De mattenzaal in sporthal De Tuimelaar wordt ook gebruikt door andere verenigingen zoals judo en karate, waardoor hangende bokszakken alleen maar in de weg zouden staan”, vertelt De Meyer. “Maar in samenwerking met het Wingense gemeentebestuur en de firma Callewaert Industrie in Zwevezele hebben we daar een oplossing voor gevonden. Callewaert bouwde een uniek railsysteem, waarlangs de bokszakken over de hele zijkant van de zaal heen en weer kunnen glijden. Zo kunnen we de zakken precies op hun plaats brengen en daarna weer in een hoek wegbergen. Het hele systeem is voor ons perfect op maat gemaakt. Geen enkele andere club heeft zoiets. Het gemeentebestuur financierde het systeem en wij de zakken.“ De vier trainers volgden eveneens een EHBO-cursus rond hartmassage, waardoor de kickboksclub zich voortaan hartveilige vereniging mag noemen.

Medailles

Kickboxing Wingene heeft dus meer dan één reden tot tevredenheid. Bovendien scoort de club prima. “Tijdens de Flanders Cup in Beveren kwamen onze ‘kampers’ toch terug met verschillende gouden, zilveren en bronzen medailles”, zegt voorzitter De Meyer. “Aan meetings zoals Eurobodu in Vlaams-Brabant nemen we deel met 26 leden en onze eerste competitie in 2025 wordt Wiekevorst in februari. Normaal volgen we zo’n zes competities per jaar. Toch willen we daar niet overdreven de nadruk op leggen. Alles draait hier om fun & respect. We zijn hier niet, om mensen te leren vechten. We zijn en blijven eerst en vooral een sportclub.”