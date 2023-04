Tweede Gala van de Gouden Merletjes op vrijdagavond 21 april in Izegem: “Het zijn stuk voor stuk winnaars”

Stad Izegem organiseert voor het tweede jaar het Gala van de Gouden Merletjes. Daarbij worden verdienstelijke Izegemnaars of Izegemse verenigingen in diverse sectoren in de kijker geplaatst. Plaats van de afspraak is sportcentrum De Krekel.

Het Gala van de Gouden Merletjes bundelt eigenlijk heel wat prijzen (sportprijzen, architectuurprijs, cultuurtrofee,…) die vroeger elk een eigen uitreiking hadden. “De uitwerking van het idee gebeurde al tijdens corona, maar pas vorig jaar konden we uitpakken met ons eerste gala. Al moesten we daar ook nog rekening houden met de naweeën van corona”, aldus Nele Descheemaeker, clustermanager vrije tijd.

In de diverse categorieën (zie kaderstuk) gaat men op zoek naar een winnaar. “Het stond iedereen vrij om iemand of een vereniging te nomineren. Per categorie lieten we slechts vijf kandidaten toe. Een jury maakte een eerste selectie in categorieën die meer dan vijf kandidaten telden. Die jury bestaat uit de voorzitters van de stedelijke raden, de burgemeester als voorzitter van het schepencollege en Dries Dehaudt als voorzitter van de gemeenteraad. Genomineerd zijn is al een eer op zich, het zijn stuk voor stuk winnaars”, argumenteert schepen Lisbet Bogaert.

2.500 stemmen

Via de site van de stad Izegem kon er gestemd worden op de diverse kandidaten, via Facebook voerden de kandidaten ook soms campagne. “Leuk om te zien dat het zo leeft, we hebben in totaal dan ook 2.500 stemmen. Enkel mensen die in Izegem wonen, mochten hun stem uitbrengen.”

En de winnaars worden dus op vrijdagavond 21 april bekend gemaakt op een ware gala-avond. De sporthal wordt opnieuw omgetoverd tot een galazaal, de genodigden zitten aan tafeltjes en er is de nodige catering voorzien. “De presentatie is opnieuw in handen van Bart Cafmeyer en zijn echtgenote An Deryckere,. Er is ook een huisband onder de leiding van Dirk Vandamme.”

De winnaars krijgen een kunstig merletje, het heraldisch symbool dat op de Izegemse stadsvlag prijkt. Die Gouden Merletjes zijn ontworpen door Art’Iz-studenten onder leiding van Lisa Spillebeen. “Elke genomineerde mag vijf mensen afvaardigen. In totaal zitten we nu al aan een kleine 300 inschrijvingen. Het belooft een fijne avond te worden.”