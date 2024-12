Tweede editie dartstornooi Experza Open in Snooker

Op zaterdag 21 december vindt in Snooker Meulebeke de tweede editie van de Experza Open plaats. Het dartstornooi wordt georganiseerd door de lokale Snooker Sportvrienden. “Het belooft een gezellige en spannende dag te worden”, aldus Kevin De Deygere.

“Hoewel het enkeltornooi helaas is afgelast door een gebrek aan inschrijvingen zit het dubbeltornooi op zaterdag helemaal vol. Het doel is duidelijk: het organiseren van een laagdrempelig tornooi waar zowel doorwinterde spelers als recreanten aan kunnen deelnemen.”

De organisatie kijkt alvast uit naar de tweede editie. “De eerste pijltjes worden om 12 uur richting het bord gegooid, maar de deelnemers verwachten we al tussen 11 en 11.30 uur om zich aan te melden. Er wordt gespeeld in een poulesysteem met 48 koppels, verdeeld over 16 poules van drie. De beste twee uit elke poule plaatsen zich voor de A-ronde, terwijl de derde doorgaat naar de B-ronde. Vanaf dan geldt een knock-out systeem. De wedstrijden worden begeleid door ervaren vrijwilligers, onder leiding van Diego Claes, die verantwoordelijk is voor de wedstrijdtafel.”

volkse sfeer

Het volkse cafégebeuren staat voor de organisatie centraal. “De finale wordt voorzien rond 19 uur, waarna we verdergaan op ons elan met een optreden van De Vlaamse Zanger om 21.30 uur. Toeschouwers zijn tijdens ons evenement meer dan welkom om mee te genieten van de wedstrijden en de gezellige afterparty. Als de gezelligheid en het volkse karakter tijdens het hele gebeuren behouden blijft, zullen wij van een geslaagde editie spreken. Of je nu een fervent darter bent of gewoon zin hebt in een leuke dag, de Experza Open biedt voor ieder wat wils.”

Tot slot wil de organisatie het woord richten tot zijn sponsors. “We zijn dankbaar voor de steun van onze sponsors zoals Experza, Snooker Meulebeke, Gr. IT, Stove, Buro Belaen en Jet Voertuigverhuur. Dankzij hun bijdrage en de inzet van vrijwilligers kan het event toegankelijk blijven voor iedereen, met een toffe cafésfeer als belangrijkste troef.” (KeMa)