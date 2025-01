Twee keer Nieuwjaar bij VOK Oostende

Tijdens het weekend van 11 en 12 januari stond het nieuwe jaar centraal bij VOK Oostende. Zaterdagavond was het verzamelen geblazen voor de twaalfde VOK-quiz. Het team The Fellowship liet opnieuw de overige deelnemers achter zich. ’s Zondags liep De Veiling vol voor de nieuwjaarsreceptie. VOK-voorzitter Johan Sanders verwelkomde buurtbewoners en vrienden. Hij dankte ook allen die op een of andere manier meehelpen met VOK. Met burgemeester John Crombez en enkele schepenen was het stadsbestuur ook vertegenwoordigd. Les Deux Pierres zorgde voor de muzikale noot. Johan Sanders moedigde jonge of nieuwe medewerkers aan zich in te zetten bij VOK, zodat de werking gegarandeerd blijft. Op de foto staan een deel van het bestuur en vrijwilligers van wijkwerking VOK en Les Deux Pierres. (BVO/foto BVO)