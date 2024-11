Twaalfde Halloweentornooi van judoclub Olympia Brugge is succes

Judoclub Olympia Brugge organiseerde voor de twaalfde keer een jeugdontmoeting, bekend als het Halloweentornooi. “We willen een laagdrempelig tornooi zijn voor de jongste judoka’s. Er waren dit jaar drie leeftijdsgroepen: U9, U11 en U13, met meer dan 340 inschrijvingen, wat een groot succes is”, aldus hoofdtrainer David Deleu. In de sportzaal van het Vrij Handels- en Sportinstituut werden drie gevechtsoppervlakten gelegd. De zaal en zelfs de opwarming was helemaal in het thema Halloween. De deelnemende judoka’s kwamen vanuit alle Vlaamse provincies. Iedereen kreeg achteraf een medaille en een Halloweensnoepje. (ACR/foto ACR)