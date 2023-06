Turnclub Jumping Jack uit Houthulst neemt afscheid van oprichter Isabel Dumortier

De trainers van Jumping Jack, haar familie, de burgemeester en het schepencollege van Houthulst zetten Isabel Dumortier in de bloemetjes voor haar jarenlange inzet en gedrevenheid bij de turnclub.

Isabel stond namelijk 11 jaar lang aan het roer van de grootste club van Houthulst. Ze stampte een turnclub uit de grond waar een aanbod is voor jong en oud in verschillende turndisciplines. Haar droom was een club waar iedereen, van recreant tot wedstrijdgymnast, welkom was. Ze slaagde in haar opzet en zette Houthulst op de kaart op vlak van gymnastiek.

Tijdens tumblingwedstrijden op zowel A-, B- als C-niveau haalde de club heel wat medailles. Ook bij de acro-competitie brachten de gymnasten medailles mee naar Houthulst. De club wordt nu verder geleid door Lindsay Degryse, Maddelin Abeele en Birgitte Desaever.