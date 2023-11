Tuinhier viert 40 jaar succesvolle werking

Een gelukkige voorzitter Frans Tack mocht 130 leden van Tuinhier verwelkomen op het 40-jarig verjaardagsfeest van de vereniging in de eetzaal van Ter Deeve. Tuinhier Meulebeke werd op 23 september 1983 boven de doopvont gehouden, toen nog onder de naam Volkstuinen. Aan de wieg stonden naast Frans Tack ook Luc Vullers en Marcel Vercruysse. De startvergadering bracht 30 leden bijeen. Ondertussen is de vereniging uitgegroeid tot een dynamische, bloeiende groep met maar liefst 200 leden. In zijn welkomstwoord haalde Frans enkele hoogtepunten naar voor. Hij citeerde de twee aquaflorashows die in het OC Vondel werden opgezet en honderden bezoekers lokten. Ook de medewerking aan twee Jumbo runs en het versieren van drie kerken in Meulebeke trokken een massa volk. Burgemeester Verwilst prees de vereniging voor de familiale band die er heerst. “Iedereen is welkom bij jullie, jullie bouwen mee aan de toekomst en brengen mensen samen. Dit is iets wat gekoesterd moet blijven”, aldus de burgervader. Daarna werden tien leden gehuldigd voor hun 40 jaar lidmaatschap bij Volkstuinen-Tuinhier: Frans Tack, Luc Vullers, Marcel Vercruysse, Greta Defevre, Lia Delmotte, Christiane Devlaeminck, Eric Duyck, Jacques Desmet, Norbert Devreeze en Frida Devlaeminck. (LB/foto Luc)