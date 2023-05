Tuinhier Meulebeke bezoekt Agrotopia

76 leden van Tuinhier Meulebeke namen deel aan het bedrijfsbezoek Agrotopia in Roeselare op zaterdag 15 april. De grote groep werd bij aankomst in vier kleinere groepen opgesplitst. Agrotopia lijkt op een futuristisch onderzoekscentrum. Het beschikt over een infrastructuur met 6.000 m2 teeltoppervlakte, verdeeld over 13 compartimenten. Zo is er voldoende ruimte om nieuwe technologieën te ontwikkelen, uit te testen en te demonstreren. De deelnemers waren verrast hoe innovatie en duurzaamheid ingang kent in de sector en in het onderzoekscentrum Inagro. Op de foto een van de vier gegidste groepen met voorzitter Tuinhier Frans Tack en secretaris Luc Vullers. (LB/foto Luc)