Tuinhier brengt hulde aan de laureaten

Tijdens de jaarvergadering van de Dadizeelse afdeling van Tuinhier in zaal Den Ommeganck werden de laureaten van dit jaar in de bloemetjes gezet. Tuin- en natuurliefhebbers konden in verschillende categorieën meedingen naar de hoofdprijs. Zo werden de laureaten voor kleine siertuin, grote siertuin, groentetuin en gevelversiering gehuldigd. Marnic Dewulf is de laureaat van de kleine siertuin. In de categorie grote siertuin won Roger Houthoofd. Joël Dewulf onderhield het best zijn groentetuin. De categorie gevelversiering werd dan weer gewonnen door Willy Ducasteele. (BF/foto JS)