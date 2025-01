TTC Tielt organiseert 13de algemene kennisquiz

Op vrijdag 7 februari organiseert tafeltennisclub TTC Tielt al de dertiende editie van hun algemene kennisquiz in de Europahal. Om 20 uur start quizmaster Wouter Deneweth met de eerste vraag.

“Onze quiz blijft een vaste waarde en biedt een unieke combinatie van themarondes, originele vragen en leuke extra’s waarmee we elke editie een extra dimensie proberen te geven. Op die manier houden we het plezant voor iedereen”, vertelt Wouter Deneweth. “We bouwen dus verder op de voorbije edities en blijven hetzelfde stramien volgen zodat de uitslag op het einde van de quiz vlot beschikbaar is.” De quiz belooft alvast een dynamische en gezellige avond te worden. “We mixen thema’s als geschiedenis, showbizz en aardrijkskunde zonder dat deelnemers merken in welk genre van vragen ze zich bevinden. Het draait niet alleen om juiste antwoorden, maar ook om interactie, creativiteit en plezier. We beloven de deelnemers alvast een geanimeerde avond”, aldus de organisatie.

Prijzenpot

Het doelpubliek is ook dit jaar niet veranderd. “We mikken op de traditionele amateur- en gelegenheidsploegen zodat we een breed publiek kunnen aanspreken. Zo kunnen we vrienden, familie en anderen uitnodigen met als doel iedereen een leuke avond te bezorgen. Je hoeft dus zeker geen bolleboos te zijn. Het is een avond vol gezelligheid en hapjes en drankjes waarmee je ook onze club steunt. Net zoals de voorbije jaren kunnen we uitpakken met een goed gevulde prijzenpot waarbij iedere deelnemer gegarandeerd met een prijs naar huis gaat. Voor de top drie voorzien we extra mooie prijzen.”

Voor de geïnteresseerden heeft de organisatie alvast één boodschap. “Momenteel is er nog ruimte voor inschrijvingen. We mikken opnieuw op een volle zaal met minstens zestig teams. Voor minder gaan we dus zeker niet. Het inschrijvingsgeld voor een ploeg van maximum vier personen is 25 euro. Kom dus samen quizzen en steun hiermee TTC Tielt!”, besluit Wouter Deneweth. (KeMa)