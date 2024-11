Troefkaarters vieren kampioenen in Zuienkerke

Bij kaartclub Troefkaarters in Zuienkerke werden de kampioenen gevierd met een etentje in de Nieuwe Blauwe Toren. De kampioen van het voorbije seizoen is Jozef De Deckere met 38 wedstrijdpunten en 3.702 speelpunten.

De tweede in de rangschikking is Roland De Deckere, eveneens met 38 wedstrijdpunten en 3.570 speelpunten. De derde is Herman Clyncke, eveneens met 38 wedstrijdpunten en 3.180 speelpunten. De maandelijkse kaarting van de Troefkaarters vindt iedere eerste vrijdag van de maand om 20 uur plaats in ’t Boldershof in Zuienkerke, kaartliefhebbers zijn altijd welkom om zich aan te sluiten. (foto WK)