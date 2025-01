Triatlonteam OHANA reikt Oscars uit op nieuwjaarsreceptie

Een honderdtal leden en sympathisanten van triatlonteam OHANA zakten af naar het sportcentrum van Meetkerke voor een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Naar vaste jaarlijkse traditie, werden daar ook weer de OHANA Oscars uitgereikt voor verdienstelijke leden. Clubkampioenen in de kwarttriatlon waren Katty Vanmassenhove en Bart Vanspeybroeck, op de halve triatlon blonken Saartje Speleers en Pascal Coopman uit. Felix Smit werd clubkampioen volledige triatlon, Andreas Derudder kreeg een OHANA Oscar als finisher van de wedstrijd zeezwemmen Capri-Napels (36 km). OHANA vierde afgelopen seizoen trouwens ook zijn vijfjarig bestaan. “Mooie momenten die we samen met onze OHANA-familie beleven”, zegt voorzitter Rene Mat.

“Maar 2024 was ook op sportief vlak een heel goed jaar voor ons triatlonteam. We hadden samen meer dan 3.000 individuele trainingsmomenten en een goed gevulde kalender met onder meer de triatlons van Oostkerke, Brugge, Jabbeke en de Ironman in Knokke. We organiseerden daarnaast ook fietstochten naar Zeeland en de Vlaamse Ardennen, deden mee met de Urban Swim in Brugge, liepen voor De Warmste Week… Ook voor 2025 hebben we weer heel wat trainingen en activiteiten gepland. Zo pakken we in het laatste weekend van maart uit met een nieuw event: het OHANA Tri-Camp in Herentals.”

Op de nieuwjaarsreceptie in Meetkerke waren een honderdtal leden, sympathisanten en sponsors aanwezig. “OHANA betekent familie, we zorgen voor elkaar en laten niemand achter. Onze ambitie is om het gezelligste triatlonteam van de streek te zijn, met het beste trainingsaanbod in de regio Brugge. Iedereen is welkom, van recreatieve beginneling tot full Iron Man”, besluit Rene Mat. Alle info vind je op de website www.ohanatriatlon.be. (WK/foto WK)