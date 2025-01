Triatlonclub trapt seizoen af met ontbijtloop

De Roeselaarse triatlonclub startte zondag het nieuwe seizoen met een Ontbijtloop. Na een ochtendloop schoven ruim honderd leden in het VTI in Roeselare aan tafel voor een stevig ontbijt. TTR telt momenteel 160 leden. Daarbij een twintigtal nieuwe gezichten. Inmiddels is het bestuur al gestart met de voorbereidingen van de jaarlijkse Roeseltriatlon. Die vindt dit jaar plaats op zondag 18 mei. Naast een sprinttriatlon kunnen sportievelingen ook kiezen voor een duatlon. Inschrijven kan nu al via www.roeseltriatlon.be. (foto BF)