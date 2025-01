Toneelkring Were Di reikt vier Mussen uit aan verdienstelijke leden

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van toneelkring Were Di werden traditiegetrouw een aantal Mussen, de erkenningstrofee van de vereniging, uitgereikt aan enkele verdienstelijke leden. Maar eerst blikte voorzitter Filip Wybo terug op het voorbije jaar.

Het is een publiek geheim dat verenigingen nog heel moeilijk vrijwilligers vinden om een volledige jaarwerking rond te krijgen. De generatiekloof en de postcoronaperiode zijn enkele van de mogelijke oorzaken daarvan. “Daarom zijn wij als bestuur heel tevreden dat we nog altijd mensen hebben die zich al jaren belangeloos willen inzetten, voor en achter de schermen. Onze vaste decorploeg bijvoorbeeld die wekelijks samenkomt om er telkens iets moois van te maken en ook verantwoordelijk is voor het plaatsen en afbraken van het decor in de theaterzaal. Daarvoor doen wij onze hoed af, we koesteren deze mensen enorm. Zonder hen is er geen toneel. Zo eenvoudig is het”, stelt voorzitter Filip Wybo vast.

Mussen

Een Platina Mus was er voor Nele Pannier Dejonghe als dank voor haar jarenlange inzet in het bestuur dat ze vorig jaar verlaten heeft. De Bronzen Mus was voor Justine Vandewiele voor haar schitterende rol als feeks in de stuk De Getemde Feeks. Benny Traen kreeg een Zilveren Mus omdat hij sinds 1998 weer op de planken staat en er volledig is voor gegaan. Als laatste kreeg Jonas Anraedt de Houten Mus omdat hij zich in het bestuur – bij activiteiten en als speler – altijd voor 100 procent geeft.

Maar Were Di is meer dan alleen een toneelvereniging. Doorheen het jaar organiseren ze heel wat activiteiten. Zoals een voorstelling met Het Prethuis in samenwerking met de gemeente in de Valkaart. Dit jaar komt stand-upcomedian Mohsin Abbas naar De Valkaart (uitverkocht) en Hans Cools naar het toneelkot. Dat brengt het broodnodige geld in het laatje om de voorstelling te kunnen financieren.

Toekomst

Dit voorjaar speelt de Were Di-jeugd en in het najaar brengt Were Di Drielingbroers, een comedia dell’arte in een regie van Dirk Vandebroucke. Wie zin heeft om eens te proeven van toneelspelen kan op donderdag 8 mei om 20 uur naar een auditieavond in het toneelkot in de Nieuwburgstaat in Oostkamp. (GST)

Info: www.toneelwreditoneel.be contact@wereditoneel.be