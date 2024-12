Timmeriekaarters Zonnebeke brengen hulde aan kampioenen

In zijn lokaal huldigde kaartclub De Timmeriekaarters zijn kampioenen van het afgelopen seizoen. Kampioene werd Ann Verhulst, kampioen Thierry Decuypere. Voorts werden ook nog Johan Vercaigne en Gust Verfaillie in de bloemetjes gezet. We bemerken de prijswinnaars in het gezelschap van bestuursleden, medespelers en uitbaatster Nele Vanlerberghe tijdens de prijsdeling in hun lokaal D’Oude Timmerie. De eerste kaarting van het nieuwe seizoen vindt plaats op vrijdag 3 januari om 19 uur in hun lokaal aan de Roeselarestraat. (foto ZB)

