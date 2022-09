Tien weetjes over Izegem Koers: van de Izegemse trofee tot de mogelijke hattrick voor Lampie?

4. De trofee

Keramiste Daisy Gheysen (www.keramiek-daisyschoice.com) uit Emelgem kreeg van voorzitter Vincent Guillemyn de vraag om een trofee te ontwerpen. “Ik heb daar even moeten over nadenken, maar heb gelukkig uiteindelijk toegezegd. Ik ben eigenlijk gewend om schalen te maken, maar als trofee wilde ik geen schaal of pot. Ik maakte dan maar eerst in de vorm van een donut een ring, waar ik dan later een coureur op plaatste. Het is vervaardigd in een speciale zwarte klei, die ook erg ruw aanvoelt. Maar die textuur maakt het net zo mooi. Ook het bakken lukte wonderwel, dus dit smaakt naar meer.” Daisy is op donderdag 8 mei zeker van de partij. “De trofee uitreiken? Nee, dat hebben ze me niet gevraagd. Maar mijn man Geert is met Garage Vansteeland sponsor. Dus zullen wij er zeker zijn.”