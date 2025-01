Tennis -en padeltornooi van Kiwanis Rodenbach levert mooi bedrag op

Rond de nieuwjaarsperiode had op de terreinen van tennis- en padelclub Rumbeke de tweede editie van het Kiwanis Rodenbach padel- en tennistornooi. In vergelijking met vorig jaar was er een grotere opkomst. Nu mocht men 60 koppels verwelkomen.

Zaterdagavond vond dan per categorie de finales en de prijsuitreiking plaats. Elke finalist kreeg een mooi aandenken en een fles champagne, de opbrengst was terug voor het goede doel. De vzw Kloen met bezieler Geert Deraeve kreeg een cheque van 3.000 euro.

Gouden label

Daarnaast zullen eerstdaags de projecten ‘De Lege Dozen’ en ‘3 voor impact’ nog een cheque van elk 250 euro ontvangen.

Op de prijsuitreiking raakte nog bekend dat TP Rumbeke Tennis in december het gouden label kreeg van Tennis Vlaanderen. TP Rumbeke Padel kreeg onlangs de titel van het grootste aantal jeugdleden in Vlaanderen. De club telt 134 jeugdleden in padel.