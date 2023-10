TEJO en De Lovie nemen opbrengst boekenverkoop bibliotheek Ieper in ontvangst

De bibliotheek van Ieper vernieuwt haar collectie voortdurend met een actueel en verfrissend aanbod. Dit betekent dat oude(re) titels plaats moeten maken. Dit jaar organiseerde de bibliotheek tweemaal een boekenverkoop en daarbij betrok het telkens een goed doel.

De eerste boekenverkoop vond plaats in juni 2023 met als focus jeugdboeken. TEJO, een organisatie die gratis, professionele en anonieme therapie aanbiedt aan jongeren, stond mee in voor de organisatie van de verkoop. De jeugdboekenverkoop van juni leverde een bedrag van 1.035 euro op voor TEJO.

Grote boekenverkoop in september

In september stond de jaarlijkse grote boekenverkoop van de bibliotheek, traditioneel in het Vleeshuis, op de planning. Naast boeken konden de bezoekers ook snuisteren in strips, cd’s, dvd’s, tijdschriften en spelmateriaal voor zowel jeugd als volwassenen. Ook voor deze verkoop ging de bibliotheek op zoek naar een goed doel. De Lovie vzw – Het Vijverhof ontving, dankzij hun hulp tijdens de verkoop, een bedrag van 3.289,75 euro.

Duwtje in de rug

“De bibliotheek probeert steeds een goed doel uit Ieper en omgeving te betrekken bij de verkoop. Veel organisaties kunnen een extra duwtje in de rug gebruiken. Zo steunde de bib eerder al onder andere Hedera (2020), Tegoare (2021) en Natuurpunt (2022) met de opbrengst van een boekenverkoop”, aldus Valentijn Despeghel, schepen voor cultuur (Vooruit).