Team ‘Judokus der broeken’ wint quiz van het Davidsfonds

Het Davidsfonds organiseerde vorige week vrijdag een quiz in zaal Concorde in Pollinkhove. Acht teams van vier personen tekenden present. De deelnemers kregen verspreid over vier ronden vragen voorgeschoteld over onder meer de actualiteit van vandaag, fauna en flora, geschiedenis en aardrijkskunde en sport en ontspanning. Het team Judokus der broeken won de quiz. Het winnende team bestond uit Kelly Denuwelaere, Frank De Poortere, Herman Lannoye en Renaat Devos. (KVCL/gf)