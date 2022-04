TC Vijverhof in Sijsele opent drie padelterreinen: “In oktober mikken we op een overkapping”

TC Vijverhof is klaar om ook padelspelers te ontvangen. De voorbije week werden drie perfect uitgeruste terreinen aangelegd die op vrijdag 1 april een eerste keer worden ingespeeld. Een maand later volgt de officiële opening.

Het was de bedoeling om vier padelterreinen aan te leggen op de locatie waar nu de vijver is gelegen nabij de bar met restaurant. Daarvoor moest de waterplas gedempt worden en dat was technisch niet mogelijk. “We hebben er dan maar voor gekozen om één van onze vijf buitenterreinen op te offeren”, klinkt Yannis Baltogiannis, samen met zijn vader Christos de drijvende kracht achter de ambitieuze tennisclub in Sijsele.

Niveau

Er kwamen drie padelterreinen op één van de buitentennisbanen. “In het verleden konden we ’s zomers bij goed weer de vijf terreinen gebruiken. Nu we er één moesten afstaan aan padel, kunnen onze leden terecht op één van onze vier velden indoor. Dus is er niet echt een terrein verloren”, verduidelijkt Christos. “De werkzaamheden duurden amper negen werkdagen, met dank aan Tomaspor uit Brugge die instond voor de aanleg van de drie padelterreinen.”

“Volgens Tom De Sutter van het bedrijf zijn wij de eerste met World Tour Padel terreinen, wat betekent dat we officieel wedstrijden op dat niveau kunnen organiseren. We hebben de juiste ondergrond, verlichting en afmetingen binnen en buiten de pitches. Ze zijn bovendien uitgerust met panoramisch glas aan de uiteinden. Eén van de velden wordt ook van een klein terras voorzien, met zicht op de mooie natuur. En geluidsoverlast voor de buren is er niet”

Na de zomer is het de bedoeling om de drie terreinen te overkappen, zodat er ook in de winter kan gespeeld worden. “We gaan hiervoor een aanvraag indienen, zodat die werken in oktober kunnen plaatsvinden. Onze prijzen liggen overigens enorm laag. Een lid dat al tennis-lid is, betaalt slechts 95 euro extra voor padel. Een niet-tennis-lid betaalt 185 euro voor één jaar padel. Ik dank ook Lameire Vastgoed, Proxy Delhaize en Bubba Kroketten om ons te sponsoren. Elk terrein en het bijhorend scorebord krijgt ook hun naam.”

Vijver dichtgooien

De familie Baltogiannis heeft nog meer plannen om eventueel uit te breiden. Zo wil ze op termijn alsnog de vijver dichtgooien om er twee bijkomende tennisvelden aan te leggen en om de parking te vergroten. “Anderzijds kan het ook aan de andere zijde van onze site, waar nu een weiland of recreatiegrond gelegen is.” Ondertussen heeft ’t Vijverhof met Nicolas Gallo een nieuwe zelfstandige uitbater voor de bar met restaurant. Hij opent vanaf 15 april de zaak.

(ACR)