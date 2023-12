Tarpoenduikers en Vrije Zwemmers krijgen nieuw clublokaal ter beschikking

De Tarpoenduikers en Vrije Zwemmers Wenduine namen hun intrek in een nieuw clublokaal aan de Brugsesteenweg. “Met dank aan het gemeentebestuur, dat deze loods van de technische dienst ter beschikking stelde. Dit geeft ons financieel ook iets meer ademruimte”, zegt Christian Ossieur, voorzitter van de Vrije Zwemmers én penningmeester bij de Tarpoenduikers. Beide verenigingen deelden voorheen een lokaal in de Goedeluchtstraat. “Dat gebouw wordt nu echter verkocht en dus moesten ze op zoek naar een oplossing. In de loods aan de Brugsesteenweg liet ik destijds als schepen van Jeugd een lokaal maken voor de scoutsgroep Polderwolven. Die groep hield een tijd geleden op te bestaan en de duikers en zwemmers hebben het lokaal nu met de hulp van onze technische dienst weer opgefrist. Iedereen blij dus, aangezien dit ook een opwaardering betekent voor ons gebouw”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. (WK/foto WK)