Tangent is nieuwe serviceclub voor vrouwen

Tien dames hebben zaterdag in brouwerij De Halve Maan de serviceclub ‘Tangent Club 4 Brugge’ boven de doopvont gehouden. “Vriendschap stimuleren en activiteiten organiseren voor goede doelen is ons motto”, zegt voorzitter Sofie Verhelst.

De oprichting van Tangent Club 4 Brugge ging gepaard met een academische zitting en de ondertekening van een charter. De stichtende leden zijn tien ondernemende vrouwen: Sofie Verhelst, Chris Tijsebaert, Charlotte Vanhoenacker, Reina Acuna, Isabelle Fabry, Greet Van Driessche, Hannelore Cappelle, Lien Haerhout, Julie Vandamme en Francesca Claeys.

“We zijn de eerste Vlaamse Tangent Club”, zegt advocate Chris Tijsebaert (45) , die de public relations officer van deze serviceclub is en thesaurier van de overkoepelende Belgische club wordt. “Er zijn er nog in Waterloo, Luik en Waver, binnenkort ook in Maldegem en Diest.”

Lokale projecten

Voorzitter Sofie Verhelst vult aan: “Wij zijn een vervolg op de Ladies’ Circle Brugge, want die is er voor vrouwen onder de 45 jaar. We wilden de jarenlange vriendschappen onder de leden voortzetten. In feite maken we deel uit van de Round Table Family, die vijf serviceclubs verenigt. Het gaat om Agora, Ladies’ Circle en Tangent Club voor de vrouwen, voor de mannen de Ronde Tafel en de Club 41. Vroeger moest je echtgenoot lid zijn van een mannenclub, nu is dit gelukkig voorbij. Aparte vrouwenclubs zijn heel waardevol, er heerst een andere dynamiek dan bij de heren.”

“We komen elke tweede woensdag van de maand samen, niet om te tetteren, er is altijd een interessante spreker. We combineren een leuke activiteit met een etentje of een bedrijfsbezoek. Het komend jaar zullen wij fondsen verwerven voor de vzw Wasabi, die kinderen met psychosociale problemen opvangt”, aldus Chris Tijsebaert.

Volgens voorzitter Sofie Verhelst kunnen serviceclubs het verschil maken. “We stellen vast dat de overheidstoelagen vaak onvoldoende zijn. Als je dan iets concreet kunt realiseren, zoals een sinterklaasfeestje voor kinderen in een moeilijke thuissituatie, geeft dit voldoening. We richten ons vooral op lokale projecten die moeders en kinderen ten goede komen.” (SVK)