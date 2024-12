SV Moorslede lanceert nieuwe borrelbox

SV Moorslede lanceert voor de vijfde keer een borrelbox, een samenwerking met verschillende handelaars in de gemeente. Het idee ontstond tijdens de coronacrisis en werd onmiddellijk een succes.

Ook dit jaar kan men via de club een kwaliteitsvolle borrelbox met tal van hapjes bestellen. Daarnaast kan men kiezen uit een fles huispicon of cava. Ook dit jaar steekt er in iedere box een collectorsitem van de club. Een borrelbox voor twee personen kost 35 euro, een familiebox 40 euro. Deze kunnen geleverd worden aan huis of afgehaald worden in Sport’O’Bello. Bestellen kan tot en met zondag 8 december via de bestuursleden of via het emailadres dieterdecroy@svmoorslede.be. De opbrengst gaat integraal naar de verdere ontwikkeling van de werking van SV Moorslede. Inmiddels telt de club al 410 leden.