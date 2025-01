Supportersclub gelanceerd voor wielrenners Ilken en Yentl Seynave in ‘t Smiske

In praat- en eetcafé ‘t Smiske in de Wervikstraat vond de lancering van de supportersclub van Ilken en broer Yentl Seynave plaats. Ilken zet komend seizoen de grote stap naar de beloften. Haar broer is derdejaarsbelofte en werkt als postbode in Menen.

“Het voorstel om te starten met een supportersclub komt van uitbater Pieter Verbrugghe en sponsor Sander Hofstee”, zegt papa Vincent Seynave. “Een bestuur is er niet. We gaan proberen met de leden één keer per jaar samen te komen of met een autobus naar een belangrijke wedstrijd te gaan. We zien wel. Ilken kent trouwens haar programma nog niet. Eind januari vertrekt ze op ploegstage naar Spanje. Komend weekend heeft ze in Tubeke een driedaagse stage met de nationale ploeg.”

Lotto Destiny Ladies is haar nieuw team. “Als eerstejaarbelofte wordt het uiteraard een grote stap, want de beloften rijden samen met de elite”, vervolgt Vincent. “Ze ziet het wel zitten. Ilken gaat de kans krijgen om mooier en grotere koersen te rijden. Het eerste jaar wordt het vooral ervaring opdoen in de grote wedstrijden. Hoge verwachtingen zijn er niet.”

Op het jaagpad langs de Leie in Harelbeke kwam Ilken vorige maand in botsing met een fietser uit de andere richting. Ze viel en haar sleutelbeen was gebroken. “Vandaag (zaterdag, red.) is Ilken voor de eerste keer weer op de weg gaan trainen”, zegt haar papa. “De periode daarvoor trainde ze op de rollen.” Ilken Seynave won vorig jaar drie keer het BK bij de junioren: veldrijden, mountainbike en op de weg. Alvast een heel uitzonderlijke prestatie. “Haar titel in het veldrijden was onverhoopt”, zegt Vincent. Ilken en Yentl wonen op de Moerput in Geluwe. Voor de ouders is het met twee koersende kinderen niet te onderschatten. Naar en van de koersen staan er heel wat kilometers op de teller.

In zelfde weekend

“We doen het graag en het brengt ons op plaatsen waar we anders niet zouden komen. Het is schikken als ze alle twee tijdens hetzelfde weekend koersen. Dan gaat mijn vrouw Nele bijvoorbeeld mee met Yentl en ik met Ilken. En de volgende keer dan omgekeerd.”

Op de supportersavond tekenden ook ereburger Josiane Vanhuyse en een delegatie van de Pogiboys present. (EDB)