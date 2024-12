Studentenclub Moeder Gezelle geeft Stichting Me To You duwtje in de rug van 1.954 euro

Studentenclub Moeder Gezelle overhandigde donderdagavond een deel van de opbrengst van het voorbije Galabal aan Philippe Vindevogel van de Stichting Me To You, goed voor een mooie cheque van 1.954 euro. Dat bedrag werd niet toevallig gekozen.

1954 is namelijk het jaar waarin Moeder Gezelle opgericht werd. “We bestaan 70 jaar en het leek ons wel fijn om voor een kleine knipoog naar dat jaartal te zorgen”, legt praeses Miel Baert uit. “Anderzijds pikken we hiermee ook weer een traditie mee op die ook voor corona bestond. Elk jaar steunden we een goed doel, maar door de tegenslag die we hadden in 2021 (de club moest toen de 38ste editie schrappen op nog geen 48 uur voor aanvang van het evenement – red.) hebben we dat even on hold gezet, omdat we die put moesten zien te vullen. Al hebben we bij de voorbereidingen op het 40ste bal van meet af aan beslist om die traditie weer op te pikken. Via onze vice-praeses, die bij KFC Aarsele speelt, kwamen we terecht bij Philippe Vindevogel en de Stichting Me To You.”

Die Tieltse stichting werd destijds opgericht door Philippe Vindevogel ter nagedachtenis aan zijn echtgenote Els Maes. Zij overleed in juli 2013 na een strijd van drie jaar aan de gevolgen van leukemie. Me To You zamelt fondsen in voor onderzoek naar leukemie en aanverwante ziekten en zet in op patiëntenzorg. (SV)