Streekbieren- en Scroque-avond bij meisjesscouts

Vrijdag 14 februari vanaf 19 uur organiseren de meisjesscouts een streekbierenavond in OC De Schouw. “Kom langs en proef de passie van lokale brouwers”, zeggen de meisjesscouts. “Of je nu een echte bierkenner bent, of gewoon houdt van een gezellige avond met vrienden, deze avond is voor iedereen. Er zijn streekbieren, er is sfeervolle muziek en een warme ambiance.” Op zaterdag 22 februari om 18 uur organiseren ze een Scroque-avond in JOC De Lichting, ten voordele van het buitenlands kamp van de gidsen in Bosnië. “We serveren heerlijke soep en lekkere croques. Na het eten genieten we van een gezellige afterdrink met een speciale gast.” Op de foto: leidsters Rhune Ver Eecke en Lana Coene. (JW/foto Kurt)