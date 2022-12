Stijn Vanneste is de nieuwe voorzitter van de kerkfabriek Sint-Amand: “Ons erfgoed goed beheren”

Sinds maandagavond 5 december is Stijn Vanneste de nieuwe voorzitter van de kerkfabriek Sint-Amand in opvolging van Franky Depickere die zeven jaar aan het roer stond. De nieuwe voorzitter en de kerkraad willen in de toekomst verder het patrimonium goed beheren, zodat de financiële inbreng van het gemeentebestuur beperkt blijft.

De 50-jarige Stijn Vanneste is getrouwd met Liesbeth Pillen. Hij is de papa van Lukas (21), Thijs (19), Pieter (15) en Toon (11). Ze hebben ook een pleegzoon. Het gezin woont in de Duikerstraat. Sinds dit jaar is Stijn COO bij Stow in Dottenijs. Daarvoor werkte hij 27 jaar bij de firma Bekaert in Zwevegem. Sinds het najaar van 2021 is hij voorzitter van de Kriekefeesten. Hij is eveneens wielertoerist bij de Mandelfietsers en hij zet zich in voor pleegzorg. Op vraag van pastoor Ludwig wordt Stijn de nieuwe voorzitter van de kerkfabriek Sint-Amand.

“Via Jean-Pierre De Clercq kwam ik in het bestuur van de vzw die de middelen beheerde van de parochie. Op die manier kende pastoor Ludwig mij al. We komen goed overeen en hebben hetzelfde doel, namelijk de publieke middelen goed beheren voor de huidige en toekomstige dorpsgenoten.” Zal Stijn nu iedere week vooraan in de kerk zitten? “Dat denk ik niet”, lacht hij. “Dat werd ook niet specifiek aan mij gevraagd toen ik voor die functie werd aangesproken. Trouwens, dat zal ook niet altijd lukken wegens mijn drukke leven. Dat is dus helemaal geen vereiste voor die functie.”

Kerk is erfgoed

Het voorzitterschap spreekt Stijn aan omdat het een functie is tussen het kerkelijke en het wereldlijke. “Het gaat immers over het beheer van de middelen die je nodig hebt voor de erediensten en vooral het kerkgebouw dat mooi centraal staat in onze gemeente. Dit is erfgoed. Gaan we op reis, dan kijk ik ook altijd naar de oude gebouwen. In eigen gemeente hebben we ook een mooie kerk.”

Elke week vooraan in de kerk zitten is geen vereiste voor deze functie

Zal die nieuwe functie veel van zijn tijd opslorpen? “Dat zal meevallen, zeiden ze mij toch. Ik sprak vooraf met mijn voorganger Franky en met pastoor Ludwig, die dat heel goed deden. In de Sint-Amandskerk werden al veel werken uitgevoerd, zoals het verwarmingssysteem dat al werd aangepast en dat is maar goed ook met nu die dure energieprijzen. De elektriciteit en verlichting werden ook al vernieuwd. Er gebeurde al veel werk, maar er moeten nog zaken worden aangepast. We doen dat in samenspraak met de gemeente, want het zijn publieke middelen. In feite is het vooral de gemeente die de kosten draagt. Sinds de tijd van Napoleon werd alles onteigend. De kerk behoort dus tot de gemeente. Alle werken moeten worden uitgevoerd in overleg met de gemeente en die samenwerking verloopt goed. Ik denk dus dat mijn werkbelasting wel zal meevallen.”

Eigen vastgoed

Wat is de nieuwe voorzitter met zijn kerkraad op lange termijn van plan? “We willen de middelen die onder het beheer van de kerkfabriek zitten heel goed bewaren en goed overdragen naar de volgende generaties. We mogen geen risico’s nemen of de kerk slecht onderhouden, waardoor de last voor de volgende generaties groot zou worden. Het is erfgoed. Deze kerk stond er al voor ik werd geboren en die kerk zal er nog lang staan als ik er niet meer ben. Ons patrimonium moeten we goed beheren.”

De kerkfabriek heeft allerlei eigendommen in eigen gemeente. Kan dat zomaar? “Er gebeurden een aantal vastgoedinvesteringen. Dat is een voordeel voor de gemeente en de kerkraad. We willen dat niet opsouperen. We halen daar huurmiddelen uit en die gebruiken we voor het onderhoud van de kerk. Doen we dat niet en hebben we geen eigen middelen, dan moet alles van de gemeente komen. Er zijn kerkfabrieken die niet over eigen middelen beschikken. Een kerk is een grote immateriële meerwaarde voor de gemeente maar brengt financieel niets op. Iedere herstelling of wat dan ook moet door de gemeente betaald worden. Onze middelen van de kerkfabriek zorgen er dus voor dat de factuur van de gemeente wordt verminderd. Ik ben niet van plan onze eigen middelen op te souperen. In het begin kan dat leuk zijn, maar na een tijdje zal burgemeester Kurt Windels mij niet graag meer zien afkomen om extra geld te vragen.”

Kriekefeesten

Stijn is voorzitter van de Kriekefeesten en nu ook voorzitter van de kerkfabriek Sint-Amand. Twee verschillende mandaten of niet? “De Krieke is voor mij ontspanning. Het is een minder formeel orgaan, de kerkfabriek is redelijk formalistisch, werkt met een takenpakket en budgetten. De Krieke is een informele organisatie met een kleiner budget. Ik zie de Krieke als een hobby. Ik wil niet blijven mandaten opstapelen, want ik heb een druk gezin en fiets graag. Of ik interesse heb ik een politieke functie? Zeker niet, ik heb daar geen tijd meer voor hoewel ik dat ook wel boeiend vind.”