Stefanie is twee jaar jeugdvoorzitter bij KFC Damme

Het was alsof de dames en de heren van de hoofdmacht van KFC Damme wisten dat Stefanie Meurice deze maand twee jaar voorzitter is. De dames wonnen hun thuismatch met 2-0 tegen Oostrozebeke en voeren de klassering aan. De heren startten een uur later en zegevierden met 2-1 tegen Lissewege, waardoor positie twee verstevigd wordt.

Stefanie Meurice ziet het allemaal graag gebeuren. Ze start haar verhaal met de damesploeg. “Hier liggen nog heel wat mogelijkheden open. We zijn volop bezig om een reeks meisjes U16 op te richten. Er wordt al naarstig getraind met enkele talentrijke elementen. In onze jeugdreeksen probeer ik zoveel mogelijk wedstrijden te volgen. Graag wil ik me tonen, want alle spelende leden zouden mij moeten kennen. De drempel houd ik zo laag mogelijk, zo weet ik onmiddellijk als er iets aan de hand is. Een team van ervaren trainers omringt mij. Bovendien heb ik quasi dagelijks contact met Steve Bogaert, onze technisch verantwoordelijke jeugdopleiding. Ook alle oefenmeesters zie of hoor ik meermaals, om te overleggen, maar vooral om hun hart te luchten indien nodig.”

Stickeractie

“Daarenboven help ik bij de organisatie van een groots opgevatte stickeractie en de voorbereiding van het Sinterklaasfeest. Ik volg zoveel mogelijk wedstrijden en niemand klopt tevergeefs op mijn schouder. Bij de eerste ploeg van de heren zie ik vaak dat jongeren volop hun kans krijgen. Er wordt geput uit de reeks U21 en bij de beloften, die hoog geklasseerd staan. Bij de dames willen we dezelfde weg opgaan. Dat is de reden waarom wij met een U16 van start gaan. Zij die er klaar voor zijn, zullen geselecteerd worden voor de hoofdmacht. Voor de rest blijft ons streefdoel ongewijzigd: geef voetballers uit de regio, meisjes en jongens, alle mogelijkheden om zich te ontplooien op hun niveau. Wij bieden hen vlekkeloze velden, bekwame trainers en een degelijke structuur aan, maar vooral medewerkers die heel veel voor KFC Damme over hebben.” (JPV)

Zondag 8 december om 14.30 uur: KFC Sint-Joris Sportief – KFC Damme.