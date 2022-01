Sportzaal VTI Brugge nu ook na de schooluren vrij voor sportclubs

Sinds 2017 sluit het stadsbestuur heel wat overeenkomsten met scholen om hun schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen voor sportgebruik. Ook met het Vrij Technisch Instituut (VTI), dat jarenlang zijn sportaccommodatie in de Zandstraat ter beschikking stelde, is er een samenwerking. Daar komt nu een einde aan. Wat in de plaats komt, is echter een serieuze upgrade.

De prachtige sportzaal in het nieuwe schoolgebouw aan de Vaartdijkstraat wordt immers toegevoegd aan het lijstje met scholen dat naschools zijn sportinfrastructuur ter beschikking stelt. “Voor de Stad Brugge is deze moderne sporthal enorm welkom. Er is immers altijd vraag naar indoorsport en bijgevolg stond de Sportdienst op de eerste rij om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met de directie van het VTI”, aldus Franky Demon, schepen van sport.

Damesbasketbalclub Blue Stars Brugge is de eerste vereniging die sinds enkele weken gebruik maakt van de sportzaal. “We zijn echt heel blij dat we met onze ploegen in deze prachtige zaal kunnen trainen. Dit is echt een topaccomodatie. We hopen dat we hier op termijn ook onze competitiewedstrijden kunnen spelen”, vertelt Nele Dooms, penningmeester van Blue Stars Brugge.

Innovatief

“We zijn ervan overtuigd dat meer clubs het voorbeeld van Blue Stars zullen volgen”, gaat schepen Demon verder. “Deze zaal is 950 vierkante meter groot en er zijn ruime kleedkamers en een EHBO-lokaal. De sporthal is net als de rest van het gebouw ook technologisch innovatief. Wie hier komt sporten kan met een badge de nodige binnen- en buitendeuren openen.”

Mooi voorbeeld

Ook Jos Loridan, algemeen directeur van het VTI, is tevreden dat de mooie sportzaal ook buiten de schooluren gebruikt wordt. “We zijn uiteraard heel trots op deze realisatie. We hebben altijd rekening gehouden met naschools gebruik van deze zaal, want er is een afzonderlijke ingang voor de gebruikers.”

“Ik hoop dat enkele sportclubs zich hier binnenkort thuis voelen. Dat een damesbasketbalclub hier als eerste zijn thuishaven vindt, is ook voor onze school een goede zaak. Hiermee bewijzen we dat een school waar technisch onderwijs geboden wordt ook openstaat voor meisjes.”

