Sportieve Hoop Rekkem viert 75 jarig bestaan

Het bestuur van wielerclub Sportieve Hoop Rekkem werd in het Dorpshuis gehuldigd naar aanleiding van het 75-jarig bestaan. De club werd in 1949 gesticht en organiseerde onder meer de Belgische kampioenschappen voor cyclosportieven. Dat het hen na 75 jaar nog steeds voor de wind gaat, bewijst de club jaarlijks met de organisatie van de Beker van België voor juniores en de finalerit van de West-Vlaanderen Cycling Tour. Daarnaast is er nog een wedstrijd voor elite zonder contract/U23 en een voor aspiranten. “Bij ons kunnen ze koersen van 11 tot 75 jaar”, vat boegbeeld Philippe Durieu de activiteiten van de Rekkemse wielerclub samen. “Volgend jaar echter zijn we door grote werken op ons werkterrein ‘Het Paradijs’ genoodzaakt om ons programma te wijzigen. Zo zal de BVB grotendeels op grondgebied Lauwe verreden worden, maar de start en aankomst aan de firma B&R in de Lauwestraat in Rekkem blijft wel behouden. De finalerit van West-Vlaanderen Cycling Tour zal starten en finishen op Rekkem plaats. Voor de aspiranten zullen we ook uitwijken naar Lauwe. Enkel de Paradijskermisprijs zal, net als dit jaar, ook in 2025 noodgedwongen afgeschaft worden.” Als kers op de taart krijgt voorzitter Joël Vanden Nest van de jubilerende wielerclub vrijdag de Trofee voor Sportverdienste overhandigd voor zijn jarenlange inzet voor Sportieve Hoop Rekkem. (foto CB/CB)