Spaghetti en Paasbal bij KLJ Lendelede

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 april organiseert de KLJ na twee jaar onderbreking door corona opnieuw een spaghetti-avond en Paasbal. “En we kijken er nu al naar uit om twee avonden te feesten in onze tent in de Winkelsestraat”, zegt Louis D’Hondt van de KLJ.

“De laatste editie van ons KLJ-paasweekend dateert al van 2019”, zegt Louis D’Hondt. “De editie van 2021, die ook niet kon doorgaan door corona, vervingen we door een afhaalspaghetti-actie in samenwerking met Tapabro. Door de pandemie stond het leven in de voorbije twee jaar in het algemeen al op een wat lager pitje en waren er ook minder activiteiten. Daardoor hadden we eigenlijk ook niet veel (financiële) last van die niet georganiseerde edities.”

“Al vonden we het allemaal wel heel spijtig omdat het organiseren van een jaarlijkse fuif en een eetfestijn voor de leden zelf toch altijd wel een hele beleving is, waar ze erg naar uitkijken. Helemaal stil zat de KLJ vorig jaar ook niet. In augustus was er een barbecue en in oktober stonden enkele leden op de planken voor onze tweejaarlijkse toneelvoorstellingen.”

“Maar we zijn uiteraard blij dat we dit jaar opnieuw een normale spaghetti-avond en Paasbal kunnen organiseren.”

Vroegere Aveve

Het KLJ-paasweekend grijpt dit jaar plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 april in de tent in de Winkelsestraat 150, waar vroeger de Aveve-winkel gevestigd was.

“Op vrijdag 15 april kunnen alle KLJ-sympathisanten vanaf 19 uur komen smullen van onze spaghetti en een drankje, terwijl de jongsten zich tussendoor kunnen uitleven op het springkasteel. Volwassenen betalen 10 euro voor een bord spaghetti, de kinderen 8 euro. Je kunt kaarten bestellen bij alle KLJ- leden of bij Romy Vandewalle op 0495 31 08 00.”

Zaterdag16 april is er het jaarlijks Paasbal. Vanaf 21.30 uur kunnen de feestvierders genieten en dansen op de beats van ‘DJ Unlimited’ en ‘DJ Bonny’. Uiteraard zijn er naast bieren en frisdranken ook cocktails te verkrijgen. Voor een avond en nacht vol leute en plezier betaal je slechts 6 euro.

“Na een hopelijk geslaagd paasweekend hopen we ons 90-jarig bestaan te kunnen vieren op 8 en 10 juli. We zijn daar volop mee bezig en zullen daar binnenkort meer kunnen over vertellen”, besluit Louis D’Hondt.

