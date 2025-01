Spaghetti à volonté bij JEL in OC De Schouw

Jeugdensemble Lichtervelde van De Burgersgilde organiseert op 7 februari vanaf 18.30 uur een spaghettiavond in OC De Schouw.

“Voor wie zichzelf eens aan een unieke ervaring wil wagen, is er spaghetti zonder handen, bord en bestek. De tafel wordt in plasticfolie gewikkeld en slurpen maar”, zegt het jeugdensemble. “We hopen met deze avond onze kas te spijzen en iedereen wat korting te geven op ons jaarlijks muziekkamp. Vorig jaar op kamp aten we voor de eerste keer op die manier spaghetti. Plezier gegarandeerd!”

Volwassenen betalen 14 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 10 euro, een aperitief en dessert inbegrepen. Er is vegansaus te verkrijgen. Wie zonder handen, bord en bestek eet, betaalt 2 euro minder. Inschrijven via de Facebookpagina van JEL.